السعودية اليوم / أمين الجوف يتفقّد المشاريع البلدية في القريات والناصفة والحديثة



القريات 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واس

تفقد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان ، المشروعات التنموية التي تنفذها أمانة المنطقة خلال جوله بدأها بزيارة لبلدية محافظة القريات ، حيث تأتي هذه الزيارة بتوجيه من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، من أجل الوقوف على سير العمل وتفقٌد البلديات التابعة والالتقاء بالمواطنين.

وعقد أمين منطقة الجوف اجتماعاً مع رئيس بلدية محافظة القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري, وقيادات البلدية والمجلس البلدي, كما التقى رئيس بلدية الناصفة المهندس عبدالله بن شطيط الشراري, ورئيس بلدية الحديثة المهندس الظمني بن حطاب الرويلي, مستعرضاً معهم المشروعات التي جرى تنفيذها والتي تحت التنفيذ، وسير العمل فيها، ونسب الإنجاز لكل مشروع، مطلعًا على احتياجاتهم والخطط المستقبلية ومرئياتهم.

وأكد أمين المنطقة تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمتابعة ظاهرة التعديات والتأكيد على الدور الرقابي ومتابعة الأراضي الحكومية مع الجهات ذات العلاقة وتطبيق الأنظمة والتعليمات بهذا الخصوص مع رفع تقارير دورية بما يتم.

والتقى أمين المنطقة خلال جولته عددًا من المواطنين ، واستمع لآرائهم وملاحظاتهم ومتطلباتهم ، موجهًا بتقديم الحلول اللازمة لها.

وتجول المهندس الشرعان ميدانياً في عدد من أحياء المحافظة ، لتفقد المشروعات التي تنفذ حالياً بالمحافظة، ومنها المركز الحضاري وطريق الوادي ومشروع الساحات والحدائق وممرات الطريق المجاور لطريق الدولي, موجهًا بسرعة إنجازها مع الالتزام بالجودة في التنفيذ والرفع أولاً بأول بتقارير عن سير العمل ومعالجة المعوقات كافة إن وجدت, والوقوف الميداني على جميع المشروعات من قبل البلدية لمتابعة سير العمل فيها، مشددًا على تحسين الخدمات البلدية.

ونوه أمين منطقة الجوف بحرص واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، وبمتابعة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، وبمتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، لتلبية احتياجات المواطنين في المنطقة ومحافظاتها، والحرص على الالتقاء بالمواطنين والاستماع إليهم، وكذلك تفقد سير العمل في المشروعات وغيرها من الخدمات البلدية على أرض الواقع.

رافق أمين المنطقة في الجولة وكيل الأمين لشؤون البلديات المهندس علي بن قايض الشمري ومدير عام العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي الأستاذ عبدالله الماجد.

// انتهى //

17:10ت م

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