السعودية | خادم الحرمين الشريفين ورئيس جمهورية البرازيل الاتحادية يشهدان تبادل أربع اتفاقيات تعاون بين البلدين

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شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وفخامة الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية اليوم، تبادل أربع اتفاقيات تعاون بين حكومتي المملكة العربية السعودية، وجمهورية البرازيل الاتحادية.

فقد تم تبادل اتفاقية تعاون في مجال الدفاع ، مثّل الجانب السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومن الجانب البرازيلي معالي وزير الخارجية إرنستو أراؤجو .

وتم تبادل اتفاقية بشأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرة زيارة، مثّل الجانب السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومن الجانب البرازيلي معالي وزير الخارجية إرينستو إنريكي .

كما جرى تبادل مذكرة تفاهم في مجال التعاون الثقافي، مثّل الجانب السعودي صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ومن الجانب البرازيلي معالي وزير المواطنة أوسمارتيرا.

وتم تبادل مذكرة تفاهم في مجال جودة وسلامة وفعالية المنتجات الصحية ومستحضرات التجميل، من الجانب السعودي معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، ومن الجانب البرازيلي معالي وزير الخارجية إرينستو إنريكي.

حضر مراسم تبادل الاتفاقيات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض ، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ( الوزير المرافق )، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية علي بن عبدالله باهيثم.