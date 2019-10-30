السعودية | خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية

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عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية.

وتم خلال المباحثات، استعراض العلاقات بين المملكة والبرازيل وفرص تطوير التعاون بين البلدين في المجالات كافة.

حضر المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ( الوزير المرافق )، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية علي بن عبدالله باهيثم.

كما حضرها من الجانب البرازيلي، معالي وزير الخارجية إرينستو إنريكي فراغا آراوجو، ومعالي رئيس المكتب الرئاسي أونيكس لورينزوني، ومعالي وزير المواطنة أوسمارتيرا، ومعالي وزير العلوم والتكنولوجيا ماركوس سيزاربونتيس، ومعالي وزير أمن الدولة أوغوستو هيلينو ريبيرو بيريرا، وسفير جمهورية البرازيل لدى المملكة مارسيلوديلانينا، وعدد من المسؤولين.