مذكرة تعاون لتوطين 45 ألف وظيفة في القطاع الثالث

2019-10-30

متابعات الخليج 365 - واس

Advertisements

بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وقع نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية ماجد بن عبد الرحيم الغانمي، اليوم ، مذكرة تعاون لتوطين القطاع غير الربحي، مع شركة كفاءات المعرفة التي مثلها في توقيع هذه المذكرة محمد بن أحمد آل هلال، بصفته العضو المنتدب، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ومثله في هذا التوقيع نائب مدير عام الصندوق أحمد المجيش.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد ابا الخيل أن المذكرة تهدف لدعم تحقيق مستهدفات التوطين كمستهدف أساسي يصل إلى 45 ألف وظيفة للمواطنين بنهاية عام 2023 من خلال توطين المهن في برنامج التوطين المباشر، وبرنامج التوطين بالاستثمار الاجتماعي؛ مشيرًا إلى أن توقيع هذه المذكرة يأتي ضمن سعي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتوطين المهن في القطاع غير الربحي، وذلك تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 ودعمًا لمستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 ومنها خفض معدلات البطالة، وتعزيز التنمية المجتمعية، وتطوير القطاع غير الربحي، والذي سيتحقق بتظافر الجهود وتكاملها بين العديد من الجهات.

وأكد أبا الخيل على أن الوزارة حرصت على التعاون مع الجهات المذكورة في هذه الاتفاقية لتحقيق الأهداف المنشودة.