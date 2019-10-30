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تسجيل أول مخالفة لـ لائحة الذوق العام في الباحة
متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة
انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي صورة تسجيل مخالفة لنظام الذوق العام لشخص ارتدى ثوب النوم بمنطقة الباحة، حيث تصل العقوبة ١٠٠ ريال للمرة الأولى وفي حال التكرار تضاعف الغرامة.
ويأتي هذا بعد موافقة مجلس الوزراء على نظام لائحة المحافظة على الذوق العام، حيث بدأت وزارة الداخلية بتحديد جهات الضبط من المرور والدوريات الأمنية وتصنيف مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام والغرامة المقابلة لكل منها وتطبيقها.
ومن بين ما تضمنته لائحة المحافظة على الذوق العام والغرامة المحددة نستعرض ما يلي: التصرفات الخادشة للحياء التي تتضمن تصرفات ذات طبيعة جنسية والعقوبة لأول مرة “٣٠٠٠ ” وفي حال التكرار “٦٠٠٠”، ثم يأتي بعدها غرامة تشغيل الموسيقى في أوقات الأذان وإقامة الصلاة “١٠٠٠” لأول مرة وفي حال التكرار “٢٠٠٠”، ثم غرامة رفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية “٥٠٠” وفي حال التكرار “١٠٠٠”.
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