شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان وبولسونارو يشهدان تبادل 4 اتفاقيات تعاون بين البرازيل والسعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وفخامة الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية اليوم، تبادل 4 اتفاقيات تعاون بين حكومتي المملكة العربية السعودية، وجمهورية البرازيل الاتحادية.

فقد تم تبادل اتفاقية تعاون في مجال الدفاع، مثّل الجانب السعودي وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ومن الجانب البرازيلي وزير الخارجية إرنستو أراؤجو.

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وتم تبادل اتفاقية بشأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرة زيارة، مثّل الجانب السعودي وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ومن الجانب البرازيلي وزير الخارجية إرينستو إنريكي.

كما جرى تبادل مذكرة تفاهم في مجال التعاون الثقافي، مثّل الجانب السعودي وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ومن الجانب البرازيلي وزير المواطنة أوسمارتيرا.

وتم تبادل مذكرة تفاهم في مجال جودة وسلامة وفعالية المنتجات الصحية ومستحضرات التجميل، من الجانب السعودي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، ومن الجانب البرازيلي وزير الخارجية إرينستو إنريكي.

حضر مراسم تبادل الاتفاقيات الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، و الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، و الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، و وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، و وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ( الوزير المرافق )، و وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية علي بن عبدالله باهيثم.