شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية.

وتم خلال المباحثات، استعراض العلاقات بين المملكة والبرازيل وفرص تطوير التعاون بين البلدين في المجالات كافة.

حضر المباحثات، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، و الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، و الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، و الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، و وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، و وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ( الوزير المرافق )، و وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، و مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية علي بن عبدالله باهيثم.

كما حضرها من الجانب البرازيلي، وزير الخارجية إرينستو إنريكي فراغا آراوجو، و رئيس المكتب الرئاسي أونيكس لورينزوني، و وزير المواطنة أوسمارتيرا، و وزير العلوم والتكنولوجيا ماركوس سيزاربونتيس، و وزير أمن الدولة أوغوستو هيلينو ريبيرو بيريرا، وسفير جمهورية البرازيل لدى المملكة مارسيلوديلانينا، وعدد من المسؤولين.