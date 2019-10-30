شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية ويقيم مأدبة غداء تكريماً له والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اليوم، فخامة الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية .

كما كان في استقبال فخامته، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز .

ورحب خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بفخامته والوفد المرافق له في المملكة، فيما أبدى فخامة الرئيس سعادته بزيارة المملكة، ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

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وفي صالون الاستقبال، صافح فخامة رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الأمراء، و الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين، الوفد الرسمي المرافق لفخامة رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية .

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - مأدبة غداء تكريماً لفخامة رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، والوفد المرافق له.

حضر الاستقبال والمأدبة، الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن فهد بن جلوي، والأمير نواف بن محمد بن عبدالله، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، والأمير محمد بن سعود بن خالد، والأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير فهد بن سعد بن فيصل، والأمير الدكتور عبدالرحمن بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن مقرن بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، والأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن نايف بن عبدالعزيز.