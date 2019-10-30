

الجبيل الصناعية 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واس

تُنظم الهيئة الملكية بالجبيل الأحد القادم، وبالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، المؤتمر الثالث للمستجدات في علاج الحالات المزمنة، وذلك بقاعة المؤتمرات بالفناتير بمدينة الجبيل الصناعية.

ويناقش المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين، أمراض السكر، وارتفاع ضغط الدم وأمراض الربو، والغدة الدرقية، وآخر التطورات في الطب الوقائي، و أمراض هشاشة العظام، وآخر التطورات في أمراض الدم ، والصحة النفسية، والأمراض الجلدية وطب أمراض الشيخوخة، بالإضافة إلى الطب الرياضي.

ويهدف المؤتمر الثالث للمستجدات في علاج الحالات المزمنة إلى مشاركة المعرفة والاستفادة من الخبرات المحلية والدولية في تقديم الرعاية ذات الجودة للمواطنين وتعزيز نمط الحياة الصحي.

ودعا المسؤولين ببرنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل المهتمين، في تقديم الرعاية الصحية للحضور والمشاركة في هذا اللقاء والالتقاء بالمختصين في مجال الرعاية الصحية والتعرف على ما تقدمة الهيئة الملكية من دعم لطب الاسرة لخدمة مجتمع الجبيل الصناعية.

// انتهى //

16:52ت م

0230





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الهيئة الملكية بالجبيل تُنظم المؤتمر الثالث للمستجدات في علاج الحالات المزمنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.