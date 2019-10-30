السعودية اليوم / سمو أمير الباحة يستقبل المشرف العام على وكالة الشؤون المدرسية بوزارة التعليم



الباحة 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز في مكتبه بديوان الإمارة اليوم, المشرف العام على وكالة الشؤون المدرسية بوزارة التعليم الدكتور أمين بن يوسف نعمان، ومديري العموم في الوكالة, وعدد من القيادات التعليمية في المنطقة.

وفي بداية الاستقبال رحب سمو أمير المنطقة بالدكتور أمين نعمان ومرافقيه, متمنياً لهم زيارة ممتعة للمنطقة.

من جانبه نقل المشرف العام على وكالة الشؤون المدرسية بوزارة التعليم شكر معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ لسمو أمير الباحة على ما يلقاه تعليم المنطقة من دعم ومؤازرة دائمة من سموه الكريم، وما وجده الطلاب والطالبات من أبناء المنطقة من عناية تامة من قبل القيادة العليا في المنطقة, الذي يُعد أحد الشواهد الواضحة على الدعم والمساندة لهذا القطاع الهام، وتأكيداً لأهمية الاستثمار في العقل البشري, الذي يمثل الركيزة الأساسية في النمو والتنمية.

وأشاد الدكتور أمين بما يشهده التعليم في منطقة الباحة من تميز لافت في تنفيذ البرامج التربوية والأنشطة اللاصفية, التي تدعم مواهب الطلاب والطالبات، وكذلك التجهيزات المدرسية الحديثة, التي تعين على العمل التربوي والتعليمي, بما يواكب الخطوات الحثيثة التي يخطوها قادة التعليم في المنطقة نحو الارتقاء بالعمل التعليمي والتربوي، مؤكداً أن تعليم الباحة يزخر بالقيادات التعليمية المبدعة وبالميدان التربوي الثري بالمواهب والقدرات المتفردة.

وثمن سمو أمير المنطقة للدكتور أيمن زيارته للمنطقة, التي تثبت التقارب بين جهاز الوزارة والإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات، مشيراً إلى أن ما يلقاه التعليم من دعم خاص يأتي امتداداً للرعاية المستمرة لقيادتنا الرشيدة لهذا القطاع بالغ الأهمية، ويمثل دليلاً قاطعاً على أن حكومتنا الرشيدة تراهن على بناء الإنسان كثروة وطنية ينظر إليهم نظرة جادة لتحقيق مستقبل واعد ومشرق نحو غد واعد بعد أن أثبت أبناؤنا وبناتنا الطلاب والطالبات أبناء المنطقة "ولله الحمد" تفوقهم في الكثير من المحافل المحلية والعالمية، وحققوا جوائز عليا خلال الفترة الماضية.

وأكد أهمية الدور المناط بإدارات التعليم لتقديم كل ما يسهم في بناء الوطن وتنمية الإنسان ، منوهاً بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من رعاية واهتمام بالعملية التعليمية وكل ما يحتاجه أبناء منطقة الباحة وغيرها من مناطق وطننا العزيز من خدمات، مشيداً بالجهود المثمرة لتعليم المنطقة نحو العناية بالمخرجات التربوية المؤهلة القادرة على خدمة دينها ومليكها ووطنها، سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها ، ومتمنياً للجميع دوام التوفيق والسداد لتحقيق كل ما فيه خدمة الوطن في شتى المجالات.

من جهته أعرب الدكتور أمين نعمان عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري, والمدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني.

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16:44ت م

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