السعودية اليوم / مساعد المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة يلتقي مسؤولاً إيطاليًا



الرياض 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واس

التقى مساعد المشرف العام للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، في مقر المركز بالرياض اليوم، الأمين العام للدفاع والمدير القومي للتسليح في جمهورية إيطاليا الفريق نيكولو فالسبرنا.

وبحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية.

وتطرق الدكتور عقيل الغامدي لجهود المركز وأعماله في خدمة المحتاجين ودعم الفقراء وحماية المدنيين وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والتجارية، ومنه ما يتم تقديمه للأشقاء اليمنيين داخل اليمن وخارجها في الصومال وجيبوتي والمملكة، متناولاً أبرز التحديات التي تواجه العمل الإنساني في اليمن جراء الانتهاكات المستمرة للميلشيات الحوثية مؤكدًا أنها لم تشكل عائقًا أمام المركز في إيصال مساعداته وتقديمها للمحتاجين دون تحيز.

وأشاد الفريق نيكولو فالسبرنا بمنجزات المركز الرائعة في ميدان العمل الإنساني و العلاقات المتميزة التي تربط بين المملكة وبلاده في مختلف المجالات, خصوصًا في المجال الإنساني والإغاثي.

// انتهى //

16:30ت م

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