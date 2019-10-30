السعودية اليوم / الدكتور الربيعة يلتقي مدير السعودية اليوم الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية



الرياض 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في مقر المركز بالرياض اليوم، مدير عام الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية السفير مانويل ساجر.

وقدم الدكتور الربيعة لمحة عن البرامج الإنسانية التي ينفذها المركز في 45 دولة حول العالم وأهمها اليمن.

وناقش الجانبان خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية والتنموية بين المركز والوكالة و سبل التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات، وآلية تنفيذ مشروعات مشتركة بين الوكالة والمركز في الدول ذات الاحتياج فيما يصب في مصلحة العمل الإنساني.

وأشاد مانويل ساجر بالمستوى العملي المتقدم لمركز الملك سلمان للإغاثة ودوره في خدمة المحتاجين والفقراء في كافة دول العالم.

// انتهى //

16:27ت م

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