

السيح 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واس

اجتمع محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي في ديوان المحافظة بمدينة السيح اليوم مع رؤساء المراكز بالمحافظة.

وفي بداية الاجتماع نوه الماضي بالجهود التي تبذلها الدولة في كل ما يسهم بتطوير وتنمية مدن ومراكز وقرى الخرج وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين والمقيمين فيها ، وذلك بمتابعة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه ، والتأكيد على الدور المأمول

من رؤساء المراكز بما يحقق احتياجات المواطنين.

وناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وتداول الرأي بشأنها بعناية حيث تم التأكيد على المسؤولية وتعزيز الدور الاجتماعي والامني لرؤساء المراكز وفق المهام المناطة بهم للوصول لحماية الفكر ، والأمن الأسري والمجتمعي ، وتعزيز قنوات التواصل مع الجهات الحكومية .

// انتهى //

16:13ت م

0208





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ الخرج يبحث تعزيز الدور الاجتماعي والأمني لرؤساء المراكز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.