السعودية اليوم / إعلان نتائج القبول النهائي لرتبة ( جندي ) بكلية الملك فهد الأمنية



الرياض 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية للرجال على رتبة (جندي).

ودعت الإدارة المتقدمين إلى زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة التوظيف (أبشر - التوظيف) على الرابط التاليwww.jobs.sa ، لمعرفة نتائج القبول النهائي والطلبات.

// انتهى //

16:10ت م

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