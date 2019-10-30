السعودية اليوم / إعلان نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالمركز الوطني للعمليات الأمنية (911)



الرياض 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالمركز الوطني للعمليات الأمنية (911) للرجال على رتبة (وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي).

ودعت الإدارة المتقدمين إلى زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة التوظيف (أبشر - التوظيف) على الرابط التالي www.jobs.sa ، لمعرفة نتائج القبول النهائي والطلبات.

// انتهى //

16:02ت م

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