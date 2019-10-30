السعودية اليوم / مساعد رئيس مجلس الشورى يلتقي سمو الأمير سعد بن سعود



الرياض 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واس

التقى معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعاني اليوم عميد كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية صاحب السمو الأمير الأستاذ الدكتور سعد بن سعود بن محمد وذلك خلال زيارة سموه لمقر المجلس يرافقه عدد من الدارسين في برنامج الدبلوم العالي في برنامج الإعلام السياسي الذي تنفذه الجامعة هذا العام.

وتم التطرق خلال اللقاء إلى الموضوعات التي تتعلق بأهمية الإعلام ورسالته، ودوره الإيجابي في نقل جهود مؤسسات الدولة والأجهزة الحكومية إلى المتلقين بكل شفافية.

كما اطلع معاليه سموه على التوجهات الإعلامية والاتصالية الجديدة لمجلس الشورى لتعزيز تواصله مع المجتمع .

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15:57ت م

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