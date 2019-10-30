السعودية اليوم / مدير تعليم نجران يتفقد سير العمل في المستودعات المدرسية



نجران 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واس

تفقد المدير العام للتعليم بمنطقة نجران، الدكتور عبدالرحمن بن ملفي العتيبي، أمس، مستودعات الكتب والمقررات الدراسية بمقر المستودعات المركزية التابعة للإدارة بحي الفهد بنجران.

ووقف العتيبي على سير العمل بمستودعات الكتب والمقررات الدراسية والأثاث المدرسي والوسائل التعليمية، مستمعاً خلال جولته التفقدية إلى شرح مفصل عن آلية سير العمل، على خطوات الاستلام والحفظ وآلية التوزيع واسترجاع الفائض، إلى جانب استعراض ما تم انجازه خلال فترة العمل الماضية من نقل المقررات المدرسية والأثاث المدرسي والتجهيزات الخاصة بمدارس الطفولة المبكرة، وتجهيزات المدارس بجميع مراحلها.

// انتهى //

15:51ت م

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