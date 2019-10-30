السعودية اليوم / سمو نائب أمير جازان يؤدي صلاة الاستسقاء غداً



جيزان 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واس

يؤدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان, وجموع المصلين, غداً صلاة الاستسقاء بجامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة جيزان, وذلك انفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بإقامة صلاة الاستسقاء في مختلف مناطق المملكة.

كما ستؤدى الصلاة في المساجد والجوامع التي حددها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مختلف مدن ومحافظات ومراكز المنطقة.

// انتهى //

15:50ت م

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