السعودية اليوم / محافظ القطيف يرأس اجتماع المجلس المحلي



القطيف 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واس

رأس محافظ القطيف رئيس المجلس المحلي خالد عبدالعزيز الصفيان اليوم, الجلسة الأولى للمجلس المحلي لدور الانعقاد الخامس للسنة التاسعة عشر.

وبدأ الاجتماع بكلمة للمحافظ رحب فيها بالأعضاء, حاثاً إياهم على أهمية الوقوف الميداني على تنفيذ المشاريع التنموية ومتابعة نسب إنجازها إنفاذاً لأمر سمو أمير المنطقة الشرقية وسموه نائبه.

بعدها استعرض سكرتير المجلس, محاور الاجتماع، وهي عرض المبادرات وأبرز المشاريع التنموية المعتمدة في ميزانية العام ١٤٤١هـ ، حيث عرض كل من رئيس البلدية ومدير مكتب التعليم ومدير إدارة المياه بالمحافظة ومدير مستشفى القطيف المركزي, أبرز المبادرات والمشاريع المعتمدة والجاري تنفيذها مع تحديث نسب إنجازها.

وفي ختام الجلسة أكد الصفيان أهمية الزيارات الميدانية للمشاريع التنموية، وحث مديري الدوائر الحكومية بدقة المتابعة لجودة تنفيذ المشاريع وتذليل كافة العقبات, التي قد تؤخر تنفيذها.

وأشار إلى أهمية توحيد الجهود واتخاذ جميع الاحتياطات والاستعدادات اللازمة لقرب موسم الأمطار والتواصل والتنسيق الدائم مع الدفاع المدني, فيما يضمن المحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات وبما يحقق السلامة العامة من المخاطر، وأهمية تواجد جميع القيادات المعنية في المحافظة على رأس العمل عند هطول الأمطار وحالة الطوارئ لا قدر الله التي تستدعي ذلك، والتواجد ميدانيا وتضافر الجهود إنفاذاً لتوجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه ومتابعتهما الدائمة والحرص في ذلك.

واتخذ المجلس بعد ذلك التوصيات اللازمة بشأن تلك المبادرات والمشاريع التنموية لرفعها لمقام إمارة المنطقة الشرقية.

// انتهى //

15:49ت م

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