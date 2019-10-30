السعودية اليوم / متطلبات الاعتماد البرامجي" ورشة عمل بجامعة نجران



نجران 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واس

‎نظمت وحدة تنمية المهارات بكلية العلوم والآداب بفرع جامعة نجران بمحافظة شرورة، أمس ، ورشة عمل بعنوان "المعايير المطورة لضمان الجودة والاعتماد البرامجي ومتطلبات استيفائها"، وذلك بمقر الكلية.

‎وتناولت الورشة خطوات الاعتماد البرامجي، وكيفية تحديد متطلباته، ومعايير الاعتماد الأكاديمي ومراحل تطورها، و المعارف والمهارات اللازمة لتحقيق المعايير المطورة على المستوى البرامجي، و التعرف على الأدلة والشواهد المرتبطة بمعايير الاعتماد، إضافةً إلى المهارات اللازمة لقياس مؤشرات الأداء المرتبطة، وكيفية الاستفادة من نتائجها في عمليات التطوير والتحسين.

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15:46ت م

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