- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم صور.. إحباط دخول 1350 كجم من الحشيش وضبط 58 مهربًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
صور.. إحباط دخول 1350 كجم من الحشيش وضبط 58 مهربًا
عبر عمليات متنوعة لحرس الحدود خلال شهر
متابعات الخليج 365 - الرياض
تمكن رجال حرس الحدود من إحباط محاولات تهريب ألف وثلاث مئة وخمسون كجم من مادة الحشيش المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم 58 شخصًا بينهم مواطن واحد خلال شهر.
وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني بأن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت، خلال شهر صفر من عام ١٤٤١هـ، عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (1350) ألف وثلاث مئة وخمسون كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم (58) ثمانية وخمسون شخصًا، بينهم (36) ستة وثلاثون متهمًا من الجنسية الإثيوبية، و (14) أربعة عشر متهمًا من الجنسية اليمنية، و(7) سبعة متهمين من الجنسية الصومالية، ومتهم واحد من الجنسية السعودية، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.
وبيّن أنه تم إحالة المتهمين بعد إيقافهم والمواد المخدرة، التي تم ضبطها بحوزتهم، إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.
وأكد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص واقتدار لكافة محاولات التهريب عبر الحدود، وسيقفون بعون الله وتوفيقه سدًا منيعًا في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن بهذه السموم.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. إحباط دخول 1350 كجم من الحشيش وضبط 58 مهربًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.