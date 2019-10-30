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WWE : لاسي وناتاليا في أول مصارعة للسيدات بالمملكة بعرض جوهرة التاج
متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف
أعلنت الـ WWE اليوم، في مؤتمر صحفي، في استاد الملك فهد الدولي، في الرياض، أن أول مباراة للسيدات في المملكة العربية السعودية ستقام غدًا، 31 أكتوبر، كجزء من موسم الرياض، والذي يتضمن أكثر من 100 فعالية على مدى شهرين.
وبحسب موقع “فوربس”، ستشهد أولى المباريات التاريخية، المصارعة المحترفة، لاسي إيفانز، التي كانت من مشاة البحرية (المارينز) في الولايات المتحدة، و “ناتاليا”، ابنة المصارع جيمي نيدهارت وزوجة المصارع السابق تايسون كيد.
ووصلت “لاسي” و”ناتاليا” إلى مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية ضمن طواقم WWE التي وصلت من أجل المشاركة في عرض “كراون جول” أو “جوهرة التاج”.
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