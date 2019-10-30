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الأرصاد : غيوم وأمطار رعدية غدًا وعوالق تعيق الرؤية
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تكون السماء غائمة جزئيًا غدًا، على المرتفعات الجنوبية الغربية قد تتخللها سحب رعدية ممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات منطقتي جازان وعسير.
كما توقعت أن تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق على أجزاء من وسط وشرق المملكة في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة الصغرى على المنطقة الشمالية والأجزاء الشمالية من وسط المملكة.
أما الرياح السطحية على البحر الأحمر فسوف تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة في حين ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-40 كم/ساعة على الخليج العربي.
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