حساب المواطن يكشف موعد دفعة نوفمبر

2019-10-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف حساب متابعات الخليج 365 موعد إيداع الدفعة الـ24 من الدعم في حسابات المستفيدين.

وقالت خدمة العملاء ردًا على استفسار من مواطن حول موعد الدفعة التالية بالقول: لم تصدر مبالغ الدعم للدفعة القادمة لشهر نوفمبر وفي حال انطبقت معايير الاستحقاق سيتم صرف الدعم بتاريخ 10 نوفمبر.

وتنص قواعد الصرف على أن يتم الإيداع في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي وإذا تصادف هذا اليوم مع إجازة رسمية يتم تقديمه يومًا واحدًا أو تأخيره يومًا واحدًا بحسب الحالة.

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وكان حساب متابعات الخليج 365 أعلن يوم 25 من الشهر الجاري نتائج الأهلية للدفعة الجديدة من الدعم داعيًا المسجلين إلى زيارة الموقع للتأكد من شمولهم في الدعم عبر استخدام حاسبة الدعم التقديرية: (هنا).

ولفت حساب متابعات الخليج 365 إلى أن الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 25 استحقاق شهر ديسمبر المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.