شكرا لقرائتكم خبر عن «الفيصل» يستعرض التوجه الإستراتيجي لهيئة تطوير المنطقة مع رؤية 2030 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

ترأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الأمير خالد الفيصل، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، اجتماعاً لاستعراض التوجه الإستراتيجي لهيئة تطوير المنطقة وتوافقه مع رؤية المملكة 2030.

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره المستشار بالديوان الملكي، رئيس اللجنة التنفيذية لهيئة تطوير المنطقة المهندس إبراهيم السلطان، مناقشة توجّه الهيئة نحو الإشراف على البرامج والمبادرات التنموية في كافة محافظات المنطقة، والمشاركة في تنفيذها بما يسهم في تطوير المنطقة في كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، إضافة لتجويد وتحسين منظومة البنى التحتية فيها.

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.