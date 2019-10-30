شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل قسم العلوم الفلكية بجامعة الملك عبدالعزيز لقسم علوم الفلك والفضاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

صدرت موافقة مجلس جامعة الملك عبدالعزيز على تعديل مسمى قسم العلوم الفلكية الى قسم علوم الفلك والفضاء ليضطلع بدوره العلمي في مجالات الأبحاث النظرية والتطبيقية بالفلك والفضاء.

وقال رئيس القسم الدكتور حسن بن محمد عسيري إن قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز هو أول قسم من نوعه في المملكة العربية السعودية والثاني على مستوى الوطن العربي حيث تم تأسيسه ليكون أحد الأسس المهمة لمواكبة التطورات العلمية والفضائية.

Advertisements

وأضاف أنه بدأت الدراسات الفلكية في الفصل الدراسي الثاني من عام 1396هـ كشعبة ضمن قسم الفيزياء وكانت تمنح البكالوريوس في تخصص فلك منفرد ثم صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات عام 1399هـ بالموافقة على إنشاء قسم العلوم الفلكية كقسم مستقل ويمنح درجة البكالوريوس في التخصص المزدوج فلك/فيزياء وفلك/رياضيات.

وأشار إلى أنه منذ عام 1424هـ بدأ القسم في منح درجة الماجستير في علوم الفلك والفضاء بينما بدأ برنامج الدكتوراه مع بداية الفصل الأول من العام 1438/1437 هـ في الفلك في مسارين: فلك فيزيائي وفلك ديناميكي.

ويسعى القسم إلى تخريج نخبة متميزة من طلاب البكالوريوس والماجستير والدكتوراه مزودة بالمعارف والمهارات ومؤهلة لتغطية احتياجات سوق العمل في المجالات العلمية المتخصصة في الدراسات الشمسية، الميكانيكا السماوية، علم الكون، الفلك الفيزيائي وديناميكا الفضاء.