شكرا لقرائتكم خبر عن العواد : السعودية ملتزمة بمعاهدات حماية وتعزيز حقوق الإنسان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تمثل أحد المصادر المهمة التي تعمل المملكة على الاستفادة منها في خططها وتنفيذ الالتزامات الواردة فيها انطلاقا من أهمية التعاون الإيجابي والتشاور مع آليات الأمم المتحدة، فيما يتعلق بحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن المملكة عندما تنضم إلى اتفاقية أو معاهدة فهي تلتزم بها وتعمل على الاستفادة من جميع بنودها بما يخدم مواطني المملكة والقاطنين على أراضيها وبما يحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

وشدد العواد خلال افتتاحه اليوم (الأربعاء) , لقاءً بمقر الهيئة مع الجهات الحكومية المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تشتمل على جميع المبادئ والأسس والأهداف التي ترمي إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة، بما ينسجم مع الأنظمة المحلية والمعايير الدولية ويجري تطويرها الآن على ضرورة إنجاز تطوير الاستراتيجية بشكل عاجل بما يتواكب مع التطورات الكبيرة التي تشهدها المملكة في مجال حقوق الإنسان.