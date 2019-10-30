شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اليوم، الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية.

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وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات بين المملكة ونيجيريا، وسبل تنميتها وتعزيزها في شتى المجالات.

حضر الاستقبال، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، و وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية عدنان بن محمود بوسطجي.

كما حضره من الجانب النيجيري، وزير الخارجية جوفري أونياما، وحاكم ولاية كاتسينا أمينو بيلو مساري، وحاكم ولاية كبي أبو بكر عتيكو باقدو، وحاكم ولاية برنو بابا غانا أومرا، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار ريتشارد أديني أديبايو، وسفير جمهورية نيجيريا الاتحادية لدى المملكة عيسى محمد دودو.