شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس جمهورية كينيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اليوم، الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا.

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وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون بين البلدين، في مختلف المجالات.

حضر الاستقبال، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا الدكتور محمد عبدالغني محمد خياط.

كما حضره من الجانب الكيني، وزير المالية والتخطيط أوكور كاناشوياتاني، ووزير البترول والتعدين جون مونيس، ووزير الصناعة والتجارة والتعاون بيتر مونيابيتر جاتيرو، ووزير الطاقة تشارلز كيتير، وسفير جمهورية كينيا لدى المملكة بيتر أوقيقو.