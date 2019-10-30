شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يستعرض مع وزير الخارجية الإماراتي العلاقات الأخوية الوثيقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اليوم، وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدةالشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

ونقل الشيخ عبدالله بن زايد في مستهل الاستقبال تحيات وتقدير رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، لخادم الحرمين الشريفين، فيما حمله - رعاه الله - تحياته وتقديره له.

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وقد جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام.

حضر الاستقبال، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، ووزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

كما حضره من الجانب الإماراتي، وزير الدولة سلطان بن أحمد الجابر، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان.