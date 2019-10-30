شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل» والجهات الأمنية في تبوك تحيل منتحل شخصية «المفتش» للنيابة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك) كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن إحالتها والجهات الأمنية بمنطقة تبوك مزوراً، انتحل شخصية مفتش عمل في المنطقة، إلى النيابة العامة. وأوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تغريده عبر حسابها على تويتر إلى أن المفتش المنتحل دائب على زيارة المنشآت والمساومة على مبالغ مالية.



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