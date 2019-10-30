السعودية | الملك سلمان يستقبل وزير الخارجية الإماراتي

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شكرا لقرائتكم الملك سلمان يستقبل وزير الخارجية الإماراتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم، الشيخ عبدالله بن زايد، وزير الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات.
ونقل الشيخ عبدالله بن زايد في مستهل الاستقبال تحيات وتقدير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، لخادم الحرمين الشريفين، فيما حمله تحياته وتقديره له.
وقد جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام.
حضر الاستقبال الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان.
كما حضره من الجانب الإماراتي وزير الدولة سلطان الجابر، والشيخ شخبوط بن نهيان، سفير الإمارات لدى المملكة.
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