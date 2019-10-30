السعودية اليوم / رئيس نزاهة يستقبل سفير جمهورية الصين لدى المملكة



الرياض 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واس

استقبل معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" مازن بن إبراهيم الكهموس، بمكتبه بمقر الهيئة في مدينة الرياض، اليوم سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشينغ، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث أوجه التعاون.

واطّلع السفير الصيني على أهم الإجراءات التي تقوم بها الهيئة في مجال تعزيز النزاهة وإشاعة الشفافية ومكافحة الفساد، كما استمع معاليه إلى التجربة الصينية في ذات المجال.

حضر اللقاء من جانب الهيئة معالي النائب لمكافحة الفساد عبدالمحسن بن محمد المنيف، ومعالي النائب لحماية النزاهة الدكتور بندر بن أحمد أبا الخيل .

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15:44ت م

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