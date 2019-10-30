السعودية اليوم / الهيئة الملكية بالجبيل تنظم مؤتمر الجبيل الصحي الثاني لطب الأطفال



الجبيل 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واس

تنظم الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة ببرنامج الخدمات الصحية، مؤتمر الجبيل الصحي الثاني لطب الأطفال، بمشاركة 39 متحدثاً من المستشفيات التخصصية والتعليمية بالمملكة، وذلك خلال الفترة من ٢٨ إلى ٣٠ نوفمبر المقبل ، بمركز الملك عبدالله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية.

ويهدف المؤتمر إلى طرح أبرز وآخر المستجدات الطبية الحديثة ، وذلك عبر تقديم أكثر من ٤٠ مشاركة علمية متخصصة في أمراض طب الأطفال.

وسيتطرق المؤتمر في محاضراته ونداوته الطبية المقدمة إلى التعريف بأمراض الجهاز الهضمي والكبد وأمراض التغذية وسوء الامتصاص وأمراض الغدد الصماء والسمنة والسكري لدى الاطفال وأمراض الدم الوراثية وأمراض الكلى ، إضافة إلى أن مناقشة أمراض المراهقين وطب الأطفال العام والحالات الطارئة والإسعافية لطب الأطفال.

وسيتناول المتحدثون المشاركون في المؤتمر من خلال أوراق العمل المقدمة، أمراض الدم الوراثية لدى الأطفال، وأمراض الصدرية والربو ، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الخدج والحضانة، والأمراض ذات الخطورة العالية، ومستجداتها في كيفية العناية المركزة.

يذكر أن المؤتمر سوف يعتمد من قبل الهيئة

// انتهى //

15:43ت م

0187



الجبيل 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واستنظم الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة ببرنامج الخدمات الصحية، مؤتمر الجبيل الصحي الثاني لطب الأطفال، بمشاركة 39 متحدثاً من المستشفيات التخصصية والتعليمية بالمملكة، وذلك خلال الفترة من ٢٨ إلى ٣٠ نوفمبر المقبل ، بمركز الملك عبدالله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية.ويهدف المؤتمر إلى طرح أبرز وآخر المستجدات الطبية الحديثة ، وذلك عبر تقديم أكثر من ٤٠ مشاركة علمية متخصصة في أمراض طب الأطفال.وسيتطرق المؤتمر في محاضراته ونداوته الطبية المقدمة إلى التعريف بأمراض الجهاز الهضمي والكبد وأمراض التغذية وسوء الامتصاص وأمراض الغدد الصماء والسمنة والسكري لدى الاطفال وأمراض الدم الوراثية وأمراض الكلى ، إضافة إلى أن مناقشة أمراض المراهقين وطب الأطفال العام والحالات الطارئة والإسعافية لطب الأطفال.وسيتناول المتحدثون المشاركون في المؤتمر من خلال أوراق العمل المقدمة، أمراض الدم الوراثية لدى الأطفال، وأمراض الصدرية والربو ، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الخدج والحضانة، والأمراض ذات الخطورة العالية، ومستجداتها في كيفية العناية المركزة.يذكر أن المؤتمر سوف يعتمد من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بـ 30 ساعة من الساعات الطبية، وتعد ساعات طبية معتمدة ومقدمة للممارسين الصحيين والطلبة المتخصصين في مجال الصحة.// انتهى //15:43ت م0187

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الهيئة الملكية بالجبيل تنظم مؤتمر الجبيل الصحي الثاني لطب الأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.