السعودية اليوم / محافظ القريات يستقبل مدير السعودية اليوم فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة الجوف



القريات 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واس

استقبل محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر بمكتبه اليوم مدير عام فرع وزارة التجاره والاستثمار بمنطقة الجوف سامي سعود الرويلي يرافقه مدير فرع وزارة التجاره والاستثمار بمحافظة القريات صالح بن خيران الحربي وذلك في زيارة تفقديه لمحافظة القريات .

وجرى خلال اللقاء أستعراض عدداً من الملفات التي تخص وزارة التجاره والاستثمار ومراقبة الأسواق في المحافظة.

وأعرب الجاسر عن شكره لمدير فرع وزارة التحارة بالمنطقة والعاملين معه في فرع المحافظة على جهودهم في هذا الجانب .

//انتهى//

15:40ت م

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