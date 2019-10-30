السعودية اليوم / اهتمامات الصحف البريطانية



لندن 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واس

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بموافقة أعضاء البرلمان البريطاني على إجراء انتخابات برلمانية في 12 ديسمبر، بأغلبية ساحقة، مشيرة إلى وجوب موافقة مجلس اللوردات قبل أن يصبح قانونا.

ولفتت إلى فشل المعارضة لخفض سن التصويت إلى 16 عام والسماح لمواطني الاتحاد الأوروبي بالمشاركة بالتصويت.

وأخبرت الصحف بتأييد زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيرمي كوربن تأييد إجراء انتخابات مبكرة.

وتحدثت صحف بريطانيا عن استعداد المملكة العربية

ولفتت إلى إعلان رئيس وزراء لبنان سعد الحريري الاستقالة من منصبه، وتوجهه إلى القصر الرئاسي لتقديمها إلى الرئيس ميشال عون، وسط احتجاجات اجتاحت البلاد على مدار الأسبوعين الماضيين، وذلك تجاوبا مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات للمطالبة بالتغيير.

وأشارت الصحف إلى رغبة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تستخرج شركات أمريكية النفط السوري، وإعلان الرئيس ترامب عودة قوات أمريكية إلى مناطق شمال سوريا في وقت قريب بهدف حماية حقول النفط في المنطقة، مضيفاً أنه ينوي عقد صفقة مع شركة أمريكية كبرى لاستخراج النفط من الإقليم الغني به.

وأخبرت الصحف بتصويت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة على قرار يعترف بالقتل الجماعي للأرمن، التي تُتهم به الامبراطورية العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى، كونه "إبادة جماعية".

// انتهى //

15:38ت م

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لندن 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بموافقة أعضاء البرلمان البريطاني على إجراء انتخابات برلمانية في 12 ديسمبر، بأغلبية ساحقة، مشيرة إلى وجوب موافقة مجلس اللوردات قبل أن يصبح قانونا.ولفتت إلى فشل المعارضة لخفض سن التصويت إلى 16 عام والسماح لمواطني الاتحاد الأوروبي بالمشاركة بالتصويت.وأخبرت الصحف بتأييد زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيرمي كوربن تأييد إجراء انتخابات مبكرة.وتحدثت صحف بريطانيا عن استعداد المملكة العربية السعودية للمرحلة الاولى من طرح أسهم أرامكو بالطرح الأولي من الأسهم في سوق تداول الأسهم المحلية الشهر المقبل.ولفتت إلى إعلان رئيس وزراء لبنان سعد الحريري الاستقالة من منصبه، وتوجهه إلى القصر الرئاسي لتقديمها إلى الرئيس ميشال عون، وسط احتجاجات اجتاحت البلاد على مدار الأسبوعين الماضيين، وذلك تجاوبا مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات للمطالبة بالتغيير.وأشارت الصحف إلى رغبة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تستخرج شركات أمريكية النفط السوري، وإعلان الرئيس ترامب عودة قوات أمريكية إلى مناطق شمال سوريا في وقت قريب بهدف حماية حقول النفط في المنطقة، مضيفاً أنه ينوي عقد صفقة مع شركة أمريكية كبرى لاستخراج النفط من الإقليم الغني به.وأخبرت الصحف بتصويت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة على قرار يعترف بالقتل الجماعي للأرمن، التي تُتهم به الامبراطورية العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى، كونه "إبادة جماعية".// انتهى //15:38ت م0179

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.