السعودية اليوم / وكيل أمين الشرقية للتعمير والمشاريع يتفقد محطات ومشاريع تصريف مياه الأمطار



الدمام 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واس

تفقد وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبداللطيف الملا ، اليوم, عدداً من محطات تصريف مياه الأمطار في محافظة الخبر والدمام، وذلك من أجل الوقوف على جاهزية هذه المحطات والوقوف على تجربة تشغيلها من خلال غرفة التحكم والمراقبة بالمحطات، والتأكد من نظافتها، التي تأتي ضمن خطط أمانة المنطقة الشرقية واستعداداتها لمواسم الأمطار، بمرافقة مدير عام التشغيل والصيانة المهندس خالد بن فهد المغلوث, وفريق إدارة تصريف مياه الأمطار، والمقاول والاستشاري.

كما تفقد أربع محطات في الخبر، هي محطة الخبر الشمالية, ومحطة الخبر المركزية وإسكان الخبر, ومحطة الراكة، فيما شملت الجولة زيارة محطات الدمام محطتي الجنوبية ١ والجنوبية ٢ ومحطة الغربية ١، كما تفقد خلال الجولة عددًا من مشاريع تصريف مياه الأمطار التي تنفذها أمانة الأمانة حالياً, مطلعاً على سير العمل فيها ونسب الإنجاز.

من جهة أخرى تواصل أمانة المنطقة الشرقية أعمال الصيانة الدورية لمحطات تصريف مياه الأمطار ضمن خطتها الدورية استعداداً لموسم الأمطار، حيث قامت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بوكالة التعمير والمشاريع بأعمال الصيانة الدورية من خلال إدارة صيانة تصريف مياه الأمطار لمحطات تصريف مياه الأمطار في حاضرة الدمام.

وشملت أعمال الصيانة التي تنفذها إدارة صيانة تصريف مياه الأمطار، الأعمال المدنية والكهربائية والميكانيكية والإلكترونية ومنها صيانة المضخات الحلزونية والغاطسة والرأسية لرفع قدرة المحطة، وصيانة المولدات الكهربائية، وصيانة ونظافة محابس عدم الرجوع في جميع المحطات، إلى جانب صيانة وتنظيف المصافي الميكانيكية لتقوم بتصفية الشوائب من حوض تجميع مياه الأمطار بشكل ملائم، وصيانة اللوحات الكهربائية والتأكد من سلامة عناصر اللوحات والوصلات الكهربائية، وتنظيف الخطوط الداخلية والخارجية من المحطة.

كما قامت إدارة صيانة تصريف مياه الأمطار بعمل الصيانة اللازمة لمعدات الطوارئ المتنقلة التي جرى توزيعها في المناطق الحرجة استعداداً لموسم الأمطار للعام الجاري 1441هـ.

وتحرص أمانة المنطقة ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة، وإدارة صيانة تصريف مياه الأمطار على تنفيذ برامج الصيانة الدورية لشبكات تصريف مياه الأمطار وفق جدول زمني معد مسبقاً طوال العام يشمل الصيانة من حيث حدوث كسور في الخطوط وأغطية المناهيل والمصائد وإصلاح الهبوطات، وتنظيف الخطوط من الرواسب والأوساخ، وتنظيف غرف التفتيش والمصائد من الرواسب والأوساخ في حاضرة الدمام، إضافة الى صيانة ونظافة مخارج تصريف مياه الأمطار "المصبات".

// انتهى //

15:34ت م

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