السعودية اليوم / "الصحة" تكرّم مختبراتها الحاصلة على اعتمادات دولية



الرياض 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واس

كرّمت وزارة الصحة, المختبرات وبنوك الدم ومراكز مراقبة السموم بالمناطق والمحافظات الصحية التي حصلت على اعتمادات دولية ومحلية، وذلك خلال الملتقى السنوي لبرامج الجودة, الذي عقد اليوم في مدينة الرياض.

وأبان الوكيل المساعد لشؤون المختبرات وبنوك الدم عبدالله الخشان أن الصحة وفق لرؤية المملكة 2030 وضعت هدفاً إستراتيجياً يتمثل في تحسين القيمة المحصلة للخدمات الصحية, حيث تسعى بشكل حثيث إلى الارتقاء بالخدمات وتؤمن أن الخدمات الصحية تكاملية شاملة وتستدعي الارتقاء بكل جوانبها وتعد جودة النتائج المخبرية جزء مهم في هذه المنظومة، وتسهم الوكالة بتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي من خلال تبنيها لهدف تشغيلي وهو تحسين الخدمات المخبرية ولتحقيق هذا الهدف جرى اعتماد أكثر من 18 برنامجاً تحسينياً وحددت لها 6 مؤشرات لقياس الأداء.

وجرى خلال الملتقى مناقشة عدد من المواضيع ومنها آخر التطورات في برنامج اختبار الكفاءة وشرح معايير الاعتماد المحلي، ومدى الاستفادة منها في المختبرات الطبية, إضافة إلى تطبيقات المعايير في بنوك الدم, وكذلك شرح مؤشرات الأداء في المختبرات وبنوك الدم ومراكز السموم، وشرح آليات الاعتراف والاعتماد الدولي من قبل الكلية الأمريكية لعلم الأمراض (CAP).

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15:18ت م

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