

جيزان 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واس

نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان, بالتعاون مع الإدارة العامة لخدمات المياه وعدد من الجهات الحكومية والتطوعية بالمنطقة اليوم, فعاليات حملة "تشجير", بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان المهندس محمد بن علي آل عطيف, ومدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس بندر بن ناصر جبر , وذلك بمحطة الصرف الصحي بمدينة جيزان.

وهدفت الحملة لزراعة أكثر من ( ٣٠٠٠ ) شجرة من الأشجار المحلية, التي استزرعت في محطة الصرف الصحي (اللوز والنيم والغاف) بما يسهم في حماية البيئة ومكافحة التصحر، والحد من التلوث، واستعادة الغطاء النباتي، والوصول إلى بيئة وموارد مستدامة تحقق الأمن المائي، والإسهام في تحسين جودة الحياة.

// انتهى //

15:15ت م

0171





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فرع البيئة والمياه والزراعة بجازان ينفذ حملة "تشجير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.