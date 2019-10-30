السعودية اليوم / كرسي الأمير فهد بن سلطان بجامعة تبوك يرعى فعالية "أمن الهواتف الذكية والهندسة الاجتماعية"



تبوك 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واس

استضاف كرسي الأمير فهد بن سلطان لدراسة قضايا الشباب وتنميتهم في جامعة تبوك أول أمس، طلاب وطالبات ثانوية رياض الصالحين بتبوك، لحضور فعالية أمن الهواتف الذكية والهندسة الاجتماعية، وذلك بمقر الجامعة بتبوك.

وأوضح المشرف على الكرسي الدكتور محمد بن عوض الأسمري أن الفعالية التي شارك في تقديمها كلا من الدكتور عامر بن عمر الجعيدي و هدى علي العطوي, جاءت لتعزيز ثقافة أمن المعلومات وتوعية الشباب بأهمية خصوصية المعلومات الرقمية لديهم .

وأشار الدكتور الأسمري إلى أن هذه الفعالية هي ضمن سلسلة من الفعاليات والبرامج التوعوية والتدريبية التي تستهدف الشباب من الجنسين بالمرحلة الثانوية والجامعية ضمن خطة أعمال كرسي الأمير فهد بن سلطان لعام 2019م.

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15:14ت م

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