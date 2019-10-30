السعودية اليوم / بلدية الجبيل تبدأ بتنفيذ أعمال التجميل والتحسين لزيادة المسطحات الخضراء



الجبيل 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واس

بدأت بلدية محافظة الجبيل في تنفيذ أعمال صيانة الجزر الوسطية واستكمال مشاريع الزراعة لتجميل وتحسين المشهد الحضري والجمالي، حيث قامت بزراعة (4500) شجرة وشتلة وزهرة بمختلف شوارع المحافظة في الميادين والطرقات والحدائق والتقاطعات و الجزر الوسطي في عدد من الأحياء السكنية في المحافظة، وذلك لرفع مستوى التجميل والتحسين في مجال التشجير .

وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش أن إدارة الحدائق والتشجير وضعت برنامج عمل للتطوير والتحسين لأعمال التشجير المتنوعة وتقديم مستوى صيانة عالي للأعمال الزراعية في كافة المواقع في محافظة الجبيل، بالإضافة إلى تشجير وزراعة الزهور في الشوارع والحدائق والتقاطعات.

وبين أن الأعمال التي تقوم بها الإدارة حالياً هي تنظيف أحواض الشوارع والجزر الوسطية من المخلفات وصيانة شبكات الري وترتيب خطوطها، ثم وضع تربة زراعية جديدة وإصلاح الأرصفة المتهالكة، استعداداً لزراعة الزهور الشتوية البالغة 5000 شتلة.

وأشار المهندس الدويش إلى زراعة أكثر من 4500 شجرة وشتلة وزهرة متنوعة الأشكال والأصناف وبألوان مختلفة لإضفاء لمسة جمالية على الطرق والارتقاء بالمنظر العام للمرافق المختلفة، لافتاً الانتباه إلى أن البلدية بصدد تطوير زراعة شارع الملك عبد العزيز وشارع الملك فيصل الغربي وشارع المدينة المنورة واستكمال أعمال تعديل منسوب المسطحات وإعادة ترتيب زراعة الجزيرة الوسطى لشارع الخليفة أبو بكر الصديق مع الاستمرار في الأعمال اليومية المتتالية لصيانة المواقع كافة وإدراج عدد من المواقع للتجميل والتحسين وإعادة التصميم لاحقاً.

وبين أنه يوجد هناك مشروع إنشاء عدد من الحدائق الجديدة في مخطط الجوهرة ومخطط الحمراء ومخطط ضاحية الملك فهد بالجبيل، وكذلك مشاريع تطوير شارع الملك فيصل الشمالي والشرقي وتقاطعات شارع المدينة، لافتاً الانتباه إلى أنه جرى توجيه إدارة الحدائق والتشجير بالعمل على استمرارية زيادة المسطحات الخضراء والحدائق العامة في المحافظة، موضحاً أن البلدية ستقوم بالتعاون مع المواطنين بتخصيص أيام من كل شهر للعمل التطوعي وإشراك المتطوعين في أعمال الزراعة والتشجير, بهدف ترسيخ ثقافة أهمية الشجرة في حماية البيئة، داعياً المواطنين إلى التعاون للحفاظ على هذه الأشجار و الشتلات خدمة لصالح العام.

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15:13ت م

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