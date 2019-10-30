السعودية اليوم / أمانة عسير تنجز مشروعات درء أخطار السيول في أبها



أبهـا 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واس

أكملت أمانة منطقة عسير إنجاز مشروعات صيانة شبكات تصريف السيول في عدد من المواقع بمدينة أبها.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أنه تم تنفيذ هذه المشروعات في مناطق لعصان والبدايع وحي الموظفين بقيمة بلغت 12 مليون ريال, مشيراً إلى أن هذه المشروعات تساهم في حماية المناطق السكنية والطرق من أخطار السيول وتجنب الأضرار البشرية أو المادية، والتي تهدف من خلالها إلى تطوير مستوى الخدمات التي تقدمها الأمانة للمواطنين والمقيمين عبر استراتيجية مدروسة لتطوير البنية التحتية والمشروعات التنموية ضمن أعمال الأمانة لاحتواء مياه الأمطار ودرء أخطارها.

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15:11ت م

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