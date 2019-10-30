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2019-10-30 وزير المالية يناقش تطورات الاقتصاد السعودي مع وزير الخزانة الأمريكي متابعات الخليج 365 - واس Advertisements التقى معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان اليوم ، معالي وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين على هامش أعمال الدورة الثالثة لـ “مبادرة مستقبل الاستثمار 2019″، التي يستضيفها صندوق الاستثمارات العامة في الرياض.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة تطورات الاقتصاد السعودي وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين .

حضر اللقاء السفير الأمريكي لدى المملكة جون ابي زيد، و معالي نائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي.







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