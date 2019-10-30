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ضبط مزور انتحل شخصية مفتش عمل في تبوك
متابعات الخليج 365 - تبوك
ضبط فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في منطقة تبوك بالتعاون مع الجهات الأمنية مزوراً انتحل شخصية مفتش عمل في المنطقة.
وأوضحت وزارة العمل في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن المزور كان يزور المنشآت للمساومة على مبالغ مالية؛ حيث تمت إحالته إلى النيابة العامة.
ونشرت العمل صورة ضوئية من الهوية المزورة التي كان يستخدمها المنتحل خلال زيارته إلى المنشآت.
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