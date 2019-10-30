4 رؤساء في دافوس الصحراء وإفريقيا في عين اهتمام المملكة 

2019-10-30

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

يلتقي قادة العالم، وأبرز رجال الأعمال وقادة الشركات الدولية الكبرى، والمسؤولون الأمريكيون في الرياض، خلال اليوم الثاني من مبادرة مستقبل الاستثمار المعروف باسم “دافوس الصحراء”.

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وقالت صحيفة “آفريكا تايمز” إن 4 من الرؤساء الأفارقة، سيقودون المناقشة في اليوم الثاني من المؤتمر، ويتحدثون عن “ما هو القادم بالنسبة لإفريقيا؟”، وهم الرئيس النيجيري، محمد بوخاري، والرئيس الكيني، أوهورو كينياتا، ورئيس النيجر، محمد يوسفو، ورئيس الكونغو، ديني ساسو نغيسو.

كما يحضر أيضًا، رئيس سيراليون، جوليوس مادا بيو، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي من مصر، سحر نصر، ورئيس وزراء بوركينا فاسو، كريستوف ماي داييري.

ووصفت الصحيفة الحضور الإفريقي في المؤتمر السعودي بقولها: “هذا الأمر يبرز أن المملكة تولي اهتمامها للقارة السمراء”، متابعة أن عدد الحضور للمؤتمر هذا العام، بلغ نحو 6000 ضيف، وهو ضعف عدد الحضر في عام 2017.