- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم منح سامية لـ20 مواطنًا في أحد رفيدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
منح سامية لـ20 مواطنًا في أحد رفيدة
متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أحد رفيدة
بدأت بلدية محافظة أحد رفيدة، في استقبال 20 مواطنًا من أصحاب المنح السامية من يوم أمس الثلاثاء ولمدة 15 يومًا.
وشددت البلدية على أصحاب المنح الحضور مصطحبين معهم صور من إثباتاتهم الهوية الوطنية والآتية أسماؤهم كما يلي:
1- مسفرة بنت محمد علي
2- حمساء بنت محمد مبارك عبيد القحطاني
3- شايع بن فلاح فالح المسردي القحطاني
4- عبد الهادي بن عبدالله عيد المسردي القحطاني
5- أمينة بنت سعيد سعد حسين هادي القحطاني
6- هدى بنت سعد سعيد القحطاني
7- رزقة بنت مسفر حمود آل حمود
8- محمد بن حسن علي جبعان
9- زياد بن ناصر علي أبو حاصل القحطاني
10- طارق بن محمد أحمد الحفظي
11- عمر بن أحمد فائع العاطفي عسيري
12-حصة بنت علي ناصر السدرة
13-حسين بن ناصر ناصر آل غازي القحطاني
14-عبدالعزيز بن سعيد علي أبو حاصل
15-أمل بنت عبد الكريم محمد العنزي
16-زملة بنت على عائض آل زرعة
17-سالمة بنت حيان رافع التليدي
18-سعد بن حسين هادي القحطاني
19-سلطان بن ناصر بطيحان القحطاني
20-محمد بن عبدالله عيد القحطاني
كانت هذه تفاصيل خبر منح سامية لـ20 مواطنًا في أحد رفيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.