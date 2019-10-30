2019-10-30

منح سامية لـ20 مواطنًا في أحد رفيدة

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أحد رفيدة

بدأت بلدية محافظة أحد رفيدة، في استقبال 20 مواطنًا من أصحاب المنح السامية من يوم أمس الثلاثاء ولمدة 15 يومًا.

وشددت البلدية على أصحاب المنح الحضور مصطحبين معهم صور من إثباتاتهم الهوية الوطنية والآتية أسماؤهم كما يلي:

1- مسفرة بنت محمد علي

2- حمساء بنت محمد مبارك عبيد القحطاني

3- شايع بن فلاح فالح المسردي القحطاني

4- عبد الهادي بن عبدالله عيد المسردي القحطاني

5- أمينة بنت سعيد سعد حسين هادي القحطاني

6- هدى بنت سعد سعيد القحطاني

7- رزقة بنت مسفر حمود آل حمود

8- محمد بن حسن علي جبعان

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9- زياد بن ناصر علي أبو حاصل القحطاني

10- طارق بن محمد أحمد الحفظي

11- عمر بن أحمد فائع العاطفي عسيري

12-حصة بنت علي ناصر السدرة

13-حسين بن ناصر ناصر آل غازي القحطاني

14-عبدالعزيز بن سعيد علي أبو حاصل

15-أمل بنت عبد الكريم محمد العنزي

16-زملة بنت على عائض آل زرعة

17-سالمة بنت حيان رافع التليدي

18-سعد بن حسين هادي القحطاني

19-سلطان بن ناصر بطيحان القحطاني

20-محمد بن عبدالله عيد القحطاني