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سيارة مسرعة تصطدم بدورية وتُصـيب رجل المرور بجدة

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تسببت سيارة مسرعة اصـطدمت في إحدى دوريات المرور من الخلف، والتي كانت متمركزة بشارع الأمير محمد بن عبدالعزيز “التحلية” بجدة، في إصابة رجل المرور وآخر في المركبة الأخرى.

وأوضحت مصادر وفقاً لـ”سبق”، أن سيارة مسرعة كانت قد انحرفت عن مسارها واندلعت النيران بها بعد اصطـدامها بدورية مرور من الخلف؛ حيث تسببت في إصـابة رجل المرور إصـابة بالغة وقائد المركبة الأخرى وتم نقلهما إلى أحد المستشفيات شرق المحافظة لتلقى العلاج.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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