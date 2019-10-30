بالصور: الدفاع المدني بجدة يحرر يد طالبة علقت في فتحة طاولة

تعرضت طالبة بالمرحلة المتوسطة بمحافظة جدة إلى حَادث عرضي، حيث علق أحد أصابعها بفتحة وسط الطاولة داخل الفصل الدراسي، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من تحرير يدها على الفور.
وروى الناطق باسم الدفاع المدني، العقيد سعيد سرحان، تفاصيل الواقعة، والتي بدأت ببلاغ تقدمت به معلمات المدرسة إلى مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة، حول وقوع مكروه لإحدى الطالبات، لافتا إلى أن المعلمات لم يتصرفن من تلقاء أنفسهن بمحاولة تحرير يد الطالبة تحاشيا لحدوث أي آثار جانبية.
وبين أن رجال الإنقاذ قاموا بفك الطاولة وتحرير يد الطالبة التي تبلغ من العمر 14 عاما بسلام، وبسرعة وجيزة، وذلك في حضور فرقة من الهلال الأحمر.
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