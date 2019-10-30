

الرياض 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واس

دعت جامعة شقراء الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) من المرتبة الخامسة حتى التاسعة وللراغبين في التقدم عليها يكون ذلك من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية : www.mcs.gov.sa.

ويبدأ التقديم على الوظائف من الأحد إلى الخميس القادمين، وذلك بالدخول عبر منظومة جدارة.

والفئات المستهدفة بالتقديم هي : خريجو الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف), وخريجو درجة البكالوريوس (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف)، وخريجو درجة الماجستير (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف)، فيما الوظائف المعلن عنها للمراتب (السادسة، السابعة، الثامنة) تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية, والأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم للتربوية، ويشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، واجتياز المقابلة الشخصية.

ويمكن الاطلاع على الوظائف المعلن عنها بالدخول على الموقع : http://newspaper.su.edu.sa/?p=5223 .

//انتهى//

13:50ت م

0108





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة شقراء تدعو الخريجين (رجالًا ونساءً ) للتقدم على شغل (31) وظيفة إدارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.