السعودية اليوم / "تقني مكة" يستضيف لقاء مديري المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد بالمملكة



جدة 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واس

افتتح نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور راشد بن محمد الزهراني اليوم, لقاء مديري المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية بالمملكة، الذي تستضيفه الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة بمقر المعهد الصناعي الثانوي بجدة.

ويهدف اللقاء الذي يستمر ليومين إلى استعراض مشروع تطوير المعاهد، ومناقشة تطوير المناهج وبناء الخطط التدريبية ونظام المقررات ونماذج التقييم والتطوير، وذلك بحضور مديري العموم والإدارات بالمؤسسة وأكثر من 65 مديرًا ومسؤولًا بالمعاهد الصناعية.

وأوضح المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسة، أن اللقاء يؤكد اضطلاع المؤسسة بدورها تجاه مضاعفة الأعداد والتأهيل المتميز لشباب الوطن وتمكينهم من خلال المهارات المهنية, وتوجيههم لسوق العمل، مشيرًا إلى أن المؤسسة تواصل العمل من خلال خطتها الإستراتيجية على تحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية وصولًا إلى منظومة تدريبية شاملة لمقابلة حجم الطلب على الأيدي المهنية

وأشار كدسة إلى أن اللقاء يشهد طرح العديد من المواضيع ذات العلاقة بالتدريب في المعاهد الصناعية وأنظمة القبول, ونظام رايات وعرض مشروع السمات الشخصية للمتدربين, والاستثمار الأمثل للموارد البشرية لتطوير المدربين ورفع مستوى الرضا لديهم، ومناقشة معايير الجودة ودورها في تقويم التدريب.

// انتهى //

13:36ت م

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جدة 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واسافتتح نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور راشد بن محمد الزهراني اليوم, لقاء مديري المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية بالمملكة، الذي تستضيفه الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة بمقر المعهد الصناعي الثانوي بجدة.ويهدف اللقاء الذي يستمر ليومين إلى استعراض مشروع تطوير المعاهد، ومناقشة تطوير المناهج وبناء الخطط التدريبية ونظام المقررات ونماذج التقييم والتطوير، وذلك بحضور مديري العموم والإدارات بالمؤسسة وأكثر من 65 مديرًا ومسؤولًا بالمعاهد الصناعية.وأوضح المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسة، أن اللقاء يؤكد اضطلاع المؤسسة بدورها تجاه مضاعفة الأعداد والتأهيل المتميز لشباب الوطن وتمكينهم من خلال المهارات المهنية, وتوجيههم لسوق العمل، مشيرًا إلى أن المؤسسة تواصل العمل من خلال خطتها الإستراتيجية على تحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية وصولًا إلى منظومة تدريبية شاملة لمقابلة حجم الطلب على الأيدي المهنية السعودية , وتعزيز جودة وأداء المعاهد من خلال العمل على تحديد احتياجات القطاع الخاص.وأشار كدسة إلى أن اللقاء يشهد طرح العديد من المواضيع ذات العلاقة بالتدريب في المعاهد الصناعية وأنظمة القبول, ونظام رايات وعرض مشروع السمات الشخصية للمتدربين, والاستثمار الأمثل للموارد البشرية لتطوير المدربين ورفع مستوى الرضا لديهم، ومناقشة معايير الجودة ودورها في تقويم التدريب.// انتهى //13:36ت م0101

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